Zes aanhoudingen en gewonde bij bezetting restaurant Utrecht uit protest tegen foie gras

Het ging in totaal om zo'n tien actievoerders, aldus de politie. "We zijn daar ter plaatse gegaan, er was een hoop commotie", aldus een woordvoerder van de politie. Een aanwezige is gewond geraakt aan zijn been en moest naar het ziekenhuis, vermoedelijk door een gegooide kruk. Het is onduidelijk of de gewonde een actievoerder is.