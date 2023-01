Slachtoffers bankhelpdeskfraude in Oudewater: 'Mijn dochter waarschuwde me altijd, toch kun je erin trappen'

Vervolgens begon de fraudeur óók nog over hun ING-rekening. "Ik weet niet eens meer hoe het ter sprake kwam, maar ook daar was een virus en zouden mensen bij het geld kunnen komen. Ook dat wilde ze oplossen." Aan de andere kant van de lijn overlegde de fraudeur zogenaamd met de ING om toestemming te vragen. "We hebben allerlei gegevens gedeeld. Op het laatst moesten we de pincodes geven en de pasjes in een envelop doen. Die zouden dan geblokkeerd worden, en we zouden nieuwe krijgen. Ze wilden dat we dat ook bij de ABN AMRO deden, maar daar hebben we geen pasjes van omdat daar geld op staat voor de begrafenis waar we niet aankomen."