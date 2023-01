Het is topdrukte bij de indoorskihallen: 'We hopen op meer sneeuw in de krokusvakantie'

Dat is een uitkomst, want met de sneeuw was het slecht gesteld de afgelopen weken. December en januari waren té warm, de skipistes in Oostenrijk en Frankrijk waren vaak nog geprepareerd, maar daaromheen zag je veel groene hellingen. Desondanks zien bezoekers het ook nog wel positief in, zoals Jonneke uit Houten. "We gaan nu met ons gezin voor het eerst op skivakantie en mijn man kan heel goed skiën. Alleen ik heb het al zo'n twintig jaar niet gedaan, daarom wilde ik wel even wat lesjes nemen." Of ze zich zorgen maakt over de klimaatverandering en minder sneeuw in de bergen? "Ik ben wel blij dat we niet nu zijn gegaan, dus ik hoop op wat meer sneeuw in de krokusvakantie. Maar anders gaan we wandelen", zegt ze lachend.