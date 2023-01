Chauffeurs woedend op directeur Kool Transport: 'Hij neemt een goed bedrijf over, en trekt dat helemaal leeg'

Het ging van kwaad tot erger. "Voor België hadden we tankpassen. Die waren opeens geblokkeerd omdat er niet betaald was." Ook de tolrekening zou het bedrijf niet hebben betaald. "In Duitsland moet je op elke afrit tol betalen. Dat gaat automatisch via een kastje. Waren die kastjes opeens allemaal afgesloten. Daardoor zaten tientallen chauffeurs een paar dagen vast in het buitenland. Als ze toch zouden gaan rijden riskeerden ze een torenhoge boete." De chauffeurs belden hun werkgever voor een oplossing. "Binnen een uur is het geregeld, zeiden ze dan. De uren vlogen voorbij maar die tolkasten bleven geblokkeerd." Sommige chauffeurs hebben daarom maar handmatig tol betaald om thuis te komen. De oorzaak van dit probleem? "Meneer Bras had een conflict met het bedrijf van die tolkasten, want hij was het niet eens met de borg die hij moet betalen."