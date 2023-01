Tycho mocht als allerlaatste met de bezoekerslift de Dom op voor een exclusief diner: ‘Perfecte avond’

Een permanente lift in de domtoren bouwen kan volgens de directeur helaas niet. "Het is een Rijksmonument en daarom mogen we er heel weinig aan verbouwen. Dus een permanente lift is niet mogelijk tenzij we een speciaal project hebben zoals een restauratie. De verwachting is dat de eerstvolgende keer dat er weer een lift komt pas over 50 jaar is, als de Dom opnieuw wordt gerestaureerd."