Met een slaap- of kalmeringsmiddel toch achter het stuur? Volgens IVM gebeurt dat vaker dan je denkt

(Huis)artsen en apothekers zijn verantwoordelijk voor de voorlichting van een medicijn. Zij moeten hun patiënten vertellen of zij wel of niet mogen rijden met een bepaald middel en ook voor hoelang. Dat verschilt namelijk sterk per medicijn, de dosering en hoe vaak het medicijn wordt geslikt. Via de wet is bepaald dat zorgverleners dit moeten doen, maar dat is volgens het IVM lastig te controleren of handhaven. "Wij zijn er niet bij, wij gaan niet naast de apotheker achter de balie zitten om te controleren of zij hun werk goed doen", aldus Dijsselbloem.