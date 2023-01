Ook in Utrechtse steden minder winkelleegstand: 'Mensen willen toch even in het echt komen kijken'

Utrecht - In heel Nederland nam de winkelleegstand in 2022 flink af en in de provincie Utrecht was dat niet anders. Zo stonden er in Utrecht, Amersfoort en Veenendaal, de drie grootste steden van de provincie, het afgelopen jaar minder winkelpanden leeg dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Locatus. "De grenzen van online winkelen zijn nu wel bereikt, mensen willen toch even in het echt komen kijken", zegt Locatus-directeur Gertjan Slob.