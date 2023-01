OM: 'Gewapende man eiste geld van bezoekers Utrechts café en dreigde met explosieven'

Toen iemand de politie waarschuwde sloeg de 39-jarige Nieuwegeiner in zijn auto op de vlucht. Na een ware klopjacht, waarbij ook een helikopter en honden werden ingezet, werd hij aangehouden in een woonwagenkamp aan de Kanaalweg in Utrecht. Vandaag werd de zaak tegen hem voor het eerst behandeld in een openbare zitting in de Utrechtse rechtbank.