GroenLinks zegt in Stadhuisplein Utrecht: 'Het is een dapper besluit dat de Machinerie er niet komt"

Bert van Steeg (CDA) is het helemaal eens met het stoppen van het plan, maar wat hem betreft was dat al veel eerder gebeurd. "Het was een plan van een kleine club, van een culturele elite", zei hij in de uitzending. "Wij hadden veel liever gezien dat je Utrecht er veel breder bij betrekt. En dat is vanaf het begin onvoldoende gebeurd." Hij vindt het jammer dat er veel geld werd uitgetrokken voor een relatief kleine groep. "Het CDA vindt dat je meer moet investeren in cultuur in de wijken."