Doodsbange vrouw uit Harmelen zette vluchtkoffer klaar na maandenlange belaging door afgewezen aanbidder

"Het is een afschrikwekkende periode voor ons beiden geweest, edelachtbare. Met geen pen te beschrijven", zei de verdachte vanochtend aan het begin van de zitting. Hij bekende vrijwel alle beschuldigingen, maar wist zich ook veel niet te herinneren. De man lijdt aan schizofrenie en is psychotisch. Hij is daarvoor meerdere keren opgenomen geweest en heeft medicatie. Maar met die medicijnen was hij vorig jaar gestopt en door veelvuldig drugsgebruik was zijn geestestoestand verder verslechterd. "Het is alsof ik een antenne in mijn hoofd heb en satellieten en radiostations berichten van hogere machten naar mij sturen", vertelde Johan op rustige toon.