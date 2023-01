Utrechter Han van Bree stopt na veertig jaar met Het Aanzien Van: 'Ik moet wel afkicken'

In de editie over 2022 is te lezen over de boerenprotesten, de beweging tegen grensoverschrijdend gedrag, de crisis in Ter Apel en ander Nederlands nieuws. Maar wat voor Han centraal staat is de oorlog in Oekraïne. "De oorlog is heel bepalend geweest en bestrijkt het hele jaar. Het is een tragisch voortslepend conflict dat compleet zinloos is." Ook klimaatverandering ziet Han als belangrijk thema. "Het klinkt hard maar oorlog is van alle tijden. Maar hoe het klimaat zich ontwikkelt vind ik zorgwekkend."