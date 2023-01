Opnieuw jonge verdachte gearresteerd voor Rolex-overval Amersfoort

Het is de vijfde aanhouding in het onderzoek naar een reeks overvallen waarbij de daders het steevast hadden voorzien op dure horloges van het merk Rolex. Die overvallen vonden vorig jaar plaats in Amersfoort en dan met name in de wijk Vathorst. Volgens de politie is er sprake van één dadergroep die in wisselende samenstelling toeslaat.