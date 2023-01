Dansend en zingend helpt robot kinderen met prikangst in het WKZ

Ondertussen gaat Matthijs verder met het onderzoek. Hij wil bijvoorbeeld kijken of het mogelijk is om de robot in te zetten op andere afdelingen in het ziekenhuis. "We zetten hem nu ook in op de afdeling fysiotherapie om kinderen te stimuleren meer te bewegen." Maar voorlopig zullen Esther en haar collega's de doos met boeken en speelgoed bij de hand moeten houden om de kinderen gerust te stellen.