Ballenbak voor volwassenen of een galerie? Kinderen zijn hier niet meer welkom

Ondanks dat de galerie in het begin vooral door kinderen werd bezocht, zijn Joyce en Oscar erg tevreden over de reacties: "Tot nu toe hebben we meer bezoekers gehad dan verwacht en valt het op dat er heel veel mensen langskomen die normaal niet zo snel naar een galerie gaan. Dit is ook precies wat we willen bereiken want kunst moet voor iedereen zijn, vinden we." Als je boven de 16 jaar oud bent kan je de galerie in café de NAR tot 21 januari bezoeken.