Foie gras blijft voer voor discussie: 'We twijfelen, maar niet vanwege activisten'

In 2005 werd foie gras door het Franse parlement uitgeroepen tot cultureel erfgoed. Eenmaal over de grens wordt de delicatesse steeds meer taboe. Niet alleen in Nederland, maar ook in onder meer Duitsland, Italië en Kroatië is de productie ervan verboden. In New York is foie gras volledig in de ban gedaan. Veel restaurants haalden het de afgelopen jaren van hun menukaart. Soms passen zelfs volledige ketens het menu aan. Bijvoorbeeld Van der Valk, Marriot en alle horeca onder de vleugel van de NH Hotel Group waar ook het fameuze Krasnapolsky in Amsterdam bijhoort.