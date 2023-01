Criminele kopstukken op Opsporingslijst, link met liquidatiepoging Tienhoven

Bij de politie is bekend dat El Kandoussi en Kajdouh is bekend dat ze langere tijd in Dubai en/of Marokko verbleven. Mogelijk reizen ze met vervalste identiteitspapieren. El Kandoussi, geboren op 22 november 1984, groeide op in Wageningen. Zijn meest recente verblijfplaats die bij de politie bekend is, is Marokko, waar hij korte tijd in de gevangenis heeft gezeten.