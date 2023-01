Vakantiebeurs terug van weggeweest: budgetreizen, duurzaamheid en het Wie is de Mol-effect in Albanië

De verwachting is dat ongeveer 6,4 miljoen Duitsers dit jaar in Nederland zullen verblijven voor vakantie of zakelijk bezoek. Duitsland is in 2023 het enige land dat qua aankomsten in Nederland boven het niveau van 2019 uitkomt. Aankomsten vanuit het Verenigd Koninkrijk blijven ten opzichte van andere Europese landen significant achter, min 25 procent ten opzichte van 2019. Vranken: “We zien dat mensen heel graag willen blijven reizen, de intentie om in 2023 op vakantie te gaan is hoog. Echter, inflatie, energieprijzen, het consumentenvertrouwen en corona, maken het lastiger te voorspellen of mensen hun vakantie intentie ook daadwerkelijk omzetten in een boeking."