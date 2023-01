Geen gesjoemel, wel een forse rekening: APK voor diesels verscherpt

Dirk Taris is garage-eigenaar. Sinds het begin van het jaar heeft hij al meerdere dieselauto's gecontroleerd – met deeltjesteller dus. In 2023 is tot nu toe elke auto door de keuring heen gekomen, vertelt Taris. Maar zijn garage heeft de deeltjesteller al langer in gebruik en hij heeft ook dieselauto's moeten afkeuren. Bij de APK wordt de veiligheid van een auto gecontroleerd, maar ook hoe milieubelastend de auto is. En de uitstoot van diesels is vervuilender dan die van benzine of elektrische auto's, waardoor strengere controle nodig is.