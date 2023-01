Verdachte van wurgen vriendin Amersfoort volgens OM verminderd toerekeningsvatbaar

Amersfoort - Een 27-jarige Amersfoorter die wordt verdacht van het wurgen van zijn partner, afgelopen zomer, was destijds verminderd toerekeningsvatbaar. Dat is volgens de officier van justitie de conclusie van een psycholoog en psychiater die de man hebben onderzocht. In aanloop naar de inhoudelijke behandeling van de zaak, was er vanochtend in de Utrechtse rechtbank een tussenzitting waarbij de stand van het onderzoek werd besproken.