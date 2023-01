Commissaris van de Koning zet zich in nieuwjaarstoespraak af tegen Den Haag

Oosters roemt de Utrechtse gemeenten voor hun werk bij de opvang van Oekraïners en andere vluchtelingen en statushouders. Zelf vangt de provincie al enige tijd 200 Oekraïense vluchtelingen op in het Provinciehuis. Ook in 2023 zijn veel nieuwe opvangplekken nodig. "Het kabinet dringt aan op grootschalige opvang, maar in Utrecht zetten we ook in op kleinschaligheid - omdat dat beter past bij kleinere gemeenten," zegt Oosters.