Veteranen vieren vijftig jaar vriendschap: 'Heel mooi hoe we samen door het leven zijn gewandeld'

Sommige herinneringen staan nog in het geheugen van Karelse gegrift. "We waren te voet op een oefening en kregen midden in de nacht onze eetvoorraad. We rammelden van de honger, maar het was pikkedonker en we konden niets zien. We moesten de blikken maar op de tast open zien te krijgen en raden wat er in zat. Het enige wat ik open kreeg was een zakje met pruimentabletten. Die heb ik, heel onverstandig, allemaal opgegeten. Later heb ik van iedereen de voorraad toiletpapier gekregen. Wat voelde ik me miserabel."