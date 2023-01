Personeelstekort evenementensector grotendeels opgelost, maar professionals blijven lastig te vinden

Het gaat dan om functies waar meestal een (mbo-)opleiding voor nodig is. Denk aan licht- en geluidstechnici, koks en marketeers. Bartelse: "In tegenstelling tot de functies in de horeca of hospitality, moet je voor deze functies opgeleid of op een andere manier getraind zijn." Bartelse is ook co-voorzitter van Kunsten '92, een belangenorganisatie van de cultuursector. Hij herkent de trend op meerdere plekken. Al is er op sommige plekken nog steeds een tekort aan alle soorten personeel.