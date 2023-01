Morgen drukke spits door windstoten en regen: 'Werk thuis als het kan'

Utrecht - Rijkswaterstaat (RWS) verwacht morgen een drukkere ochtend- en avondspits vanwege zware regenval en windstoten. Omdat het op donderdagen altijd al druk is op de wegen, wordt weggebruikers die niet in lange files terecht willen komen geadviseerd "een andere keuze te maken of thuis te werken voor zover dat mogelijk is".