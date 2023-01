Vuilnismannen en andere ambtenaren Utrecht gaan staken: 'Burger gaat er helaas veel van merken'

De vakbond is niet tevreden met het bod van vier procent loonsverhoging dat nu op tafel ligt. FNV-bestuurder Boggia: "In een tijd waar de inflatie boven de 14 procent ligt zeggen werkgevers met droge ogen dat ze 4 procent wel voldoende vinden. En daarnaast willen ze ook de sociale zekerheid in de cao nog verder uitkleden. Het is echt een idioot bod, onze eis is 12 procent. Daarmee zitten we al onder de inflatie. Dus zelfs als dit wordt geaccepteerd gaan mensen er nog in koopkracht op achteruit."