Jeugdhulpverlening Amersfoort verbeteren blijkt lastiger dan gedacht

Een recent onderzoek van de onafhankelijke gemeentelijke Rekenkamer bevestigt dat de praktijk van de jeugdbescherming complex is en hapert. Dat is in Amersfoort niet anders dan in de rest van het land. De gemeenteraad loopt er tegenaan dat de jeugdhulpverlening grotendeels wordt uitgevoerd door professionals van autonome instanties en instellingen. Die hebben ieder hun eigen specialismen, besturen, budgetten en zeggenschap.