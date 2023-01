Mogen ondernemers meedoen met waterschapsverkiezingen? Volgens de rechter wel

Jeroen Haan, dijkgraaf van HDSR en voorzitter van het centraal stembureau, reageert schriftelijk. Hij zegt dat het stembureau van zijn waterschap "altijd zorgvuldig" toetst of aanmeldingen voldoen aan de voorwaarden. De Raad van State oordeelde dus anders, en gaat mee in de uitleg van Ondernemend Water, aldus Haan. "Het is natuurlijk fijn dat er zoveel belangstelling bestaat voor een functie in het bestuur van het waterschap. Het betekent immers dat het belang van waterbeheer in al zijn aspecten leeft in de samenleving."