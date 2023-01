Gemeenteraad Leusden staat voor flinke puzzel bij de zoektocht naar een coalitie

Eén handreiking doet het CDA al wel: er valt met die partij best te praten over windmolens langs de A28, "mits veilig voor mens en dier". Het CDA zegt "met respect voor de verkiezingsuitslag en onze verkiezingsbeloften" te willen kijken welke mogelijkheden er zijn en of draagvlak te krijgen valt bij inwoners en omwonenden. "Daar viel met ons altijd al over te praten", verduidelijkt fractievoorzitter Bas van Os. "Maar als we er met alle partijen op dit belangrijke punt niet uitkomen, dan moet dat maar buiten een akkoord worden gehouden. Dan stemmen we er later in de raad over."