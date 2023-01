Verdriet bij chauffeurs Kool Transport: ‘Jarenlang gebouwd aan dit bedrijf, in een half jaar is alles kapot’

“We hadden gehoopt dat de eigenaren van het bedrijf het faillissement aan zouden vragen want dan zou dit op dinsdag zijn uitgesproken,” vertellen Edwin Meijer van vakbond CNV en Jasper de Jong van vakbond FNV. “Als dat was gebeurd, dan hadden de chauffeurs de hulp van het UWV in kunnen schakelen. Maar die keren pas uit wanneer het faillissement officieel uitgesproken is. We hebben nu een stappenplan gemaakt voor de chauffeurs waarmee ze hopelijk een voorschot aan kunnen vragen bij het UWV. Dat zou ze erg helpen, want ze hebben nu geen inkomsten.”