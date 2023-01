Bunschoter die partner mishandelde moet zich laten behandelen en krijgt taakstraf en laatste waarschuwing

De man, die in de rechtszaal een stuurse indruk maakte, ontkende alles. Hij was de bewuste avond niet boos geweest, beweerde hij. Er was enkel een discussie ontstaan, omdat hij in zijn eigen bed wilde slapen. Tegen de vaas was hij per ongeluk aangelopen en de blauwe plekken had zijn vriendin misschien wel overgehouden aan een potje voetbal.