Poging tot beroving bij station Baarn, jongeren zouden vrouw hebben bedreigd met steekwapen

Wel laat een woordvoerder van de politie weten dat er bij het station inderdaad een poging tot beroving heeft plaatsgevonden rond 17.30 uur vanmiddag. Die beroving zou zijn mislukt en de verdachte of verdachten zouden nog op de vlucht zijn, aldus de fotograaf. De politie laat weten nog geen uitspraken te kunnen doen over eventuele verdachten en of die al zijn aangehouden of niet.