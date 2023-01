Huizenprijzen dalen voor het eerst in 9 jaar, betaalbaarheid staat wel onder druk

Provincie Utrecht - De huizenprijzen zijn in het laatste kwartaal van vorig jaar gedaald, meldt makelaarsvereniging NVM. In de provincie Utrecht daalden de prijzen met 7,3 procent ten opzichte van een jaar eerder, landelijk was dit 6,4 procent. De NVM spreekt van een omslagpunt, omdat het de eerste daling op jaarbasis in negen jaar tijd is. Maar door de hogere hypotheekrente staat de betaalbaarheid van woningen wel onder druk.