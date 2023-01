De Bilt komt met tegemoetkoming voor bewoners explosieflat: ‘Ons konijn laten inslapen kostte al bijna 300 euro’

De burgemeester benoemde in zijn speech dat de explosie een enorme impact heeft gehad en dat er nog altijd veel vragen onbeantwoord zijn. “Als ik nu de ravage zie, denk ik: hoe is het mogelijk dat het niet nóg erger is afgelopen? De onderzoeken, die nog niet allemaal zijn afgerond, proberen meer duidelijkheid te scheppen over de toedracht. Maar helaas is zekerheid hierover niet altijd te geven. Wat met name belangrijk is dat we de getroffen inwoners zoveel mogelijk helpen hun leven weer op de rit te krijgen.”