Medewerkers in financiële nood? Vijfheerenlanden gaat ze een lening geven

Vijfheerenlanden - De gemeente Vijfheerenlanden wil haar medewerkers met geldzorgen helpen. Een maximumlening van 4000 euro, is het idee. En dat is hard nodig, blijkt uit een brief van wethouder Joop van Montfoort. Door de hoge inflatie en energieprijzen verwacht hij dat steeds meer medewerkers in zwaar weer kunnen komen.