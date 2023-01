Buschauffeurs Keolis geven bedrijf het rapportcijfer 4, flinke onvrede over diensten en uitvallende ritten

De onvrede bij buschauffeurs speelt breder en kwam eerder al tot uiting in een conflict over de cao-streekvervoer, waar de buschauffeurs onder vallen. De chauffeurs willen waardering van hun werkgever terugzien in de lonen. De laatste cao-onderhandelingen met FNV op 10 januari liepen op niets uit. Daarom staken buschauffeurs in het hele land op 19 en 20 januari. Ook personeel van Keolis zal meedoen aan die acties.