Drie keer prijs verlagen en dan nog geen koper; Daniëlle en Stefan merken de omslag op de huizenmarkt

Amersfoort - Toen de familie Filippo twee jaar terug een huis kocht in Nijkerkerveen kon het dagdromen beginnen. Moeder Daniëlle fantaseerde over een mooie verbouwing, haar dochter zou in het Gelderse dorpje paarden kunnen houden. Maar anno 2023 pakken donkere wolken zich samen boven de toekomstplannen: de woningmarkt is ingestort, dus krijgt de familie hun huidige huis in de Amersfoortse wijk Vathorst niet verkocht.