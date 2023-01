Oekraïners in Nieuwegein verhuisd naar het schippersinternaat

De vluchtelingen moesten van opvang veranderen omdat er bouwplannen zijn op de vorige locatie. Het schippersinternaat bood daarom een stuk van zijn deels lege gebouw aan. Daar wonen nog wel schipperskinderen - en er zit ook een kinderopvang en jeugdzorg - maar er is ruimte over. Vandaar dat de gemeente het gebouw in twee aparte delen heeft laten splitsen. In een brief schrijft ze: "Kinderen en Oekraïners hebben elk hun eigen ingang. En hun eigen leefruimte binnen en buiten."