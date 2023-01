Kaasstad Woerden voelt hoge prijzen maar blijft optimistisch: 'Melkprijs stabiliseert'

Coen is met zijn oom Jos van Riet in het pakhuis in Woerden. Er liggen tientallen kazen naast elkaar op houten planken te rijpen, ook veel kazen uit de regio. Jos wijst kazen aan uit Breukelen en een stelling verderop liggen exemplaren uit Leerdam. Om de zoveel tijd komen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kazen draaien en poetsen zodat het vocht goed afgevoerd wordt. Jos is 83 jaar en zit al vanaf jongs af aan in het vak. Deze hoge prijzen heeft hij nog nooit gezien. "Toen ik de eerste keer in 1956 het pakhuis in liep, kostte de kaas 2 gulden en 14 cent", vertelt hij. Ondertussen is die prijs verdrievoudigd.