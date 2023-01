Veehouder moet weg uit De Hoef na vondst dode schapen

De veehouder heeft zo'n 400 schapen verspreid over verschillende stukken land in de provincie Utrecht. Het land in De Hoef blijkt in handen van de provincie. Een woordvoerder van de provincie heeft telefonisch bevestigd dat zij eind december van de situatie op de hoogte is gebracht door De Dierenambulance. Het contract met de veehouder is na de klachten beëindigd.