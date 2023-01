170 snorfietsers zonder helm beboet in Utrecht sinds de jaarwisseling

Van Hooijdonk is daar geen voorstander van omdat fatbikes geen afzonderlijke categorie vormen. Ze vallen onder e-bikes. Van Hooijdonk beseft dat bijvoorbeeld artsen zo’n helmplicht wel zien zitten, maar zij vreest dat mensen dan overstappen op andere vormen van transport. De GroenLinks-wethouder zou dat jammer vinden omdat zij e-bikes een gezonde en milieuvriendelijke manier van verplaatsen vindt. “Een helmplicht maakt meer kapot dan je lief is, als mensen dan minder gaan fietsen”, zei ze in de raad. Ze wil het gebruik van helmen op e-bikes wel gaan stimuleren, met name bij ouderen.