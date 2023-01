Plensbuien zorgen voor hoge waterpeilen in provincie, riool Vijfheerenlanden overbelast

Op meerdere plekken in het land hebben waterschappen extra gemalen en pompen ingezet om wateroverlast te voorkomen. "De regen van de afgelopen dagen vult de sloten snel. Gemalen van het waterschap draaien volop om wateroverlast te vermijden", staat op de website van Rivierenland te lezen. In Vijfheerenlanden is dat blijkbaar niet genoeg, want het riool kan het vele water niet meer aan.