Mislukt cultuurproject De Machinerie kost gemeente Utrecht acht ton, en dat bedrag kan nog oplopen

In het tweede kwartaal van dit jaar moet de evaluatie van wethouder Oosters klaar zijn, dan praat de gemeenteraad verder over het mislukte project. Wat er met het resterende budget moet gaan gebeuren is onduidelijk, de raad is daar verdeeld over. De wethouder nam een voorschot op die discussie door te zeggen dat het geld nu gereserveerd is voor het realiseren voor cultureel onroerend goed. Partijen als GroenLinks en de PvdA willen graag dat het geld terecht komt bij een soortgelijk project als De Machinerie. Aan de andere kant van het spectrum zitten de VVD en de PVV, die vinden dat het geld moet terugvloeien in de algemene middelen, zodat het een hele andere bestemming zou kunnen krijgen.