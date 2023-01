Grote brand bij busstation Westraven in Utrecht

De brand woedt op een industrieterrein, daarom lijkt het gevolg voor omwonenden beperkt te blijven. "Hier is een logistiek bedrijf en een parkeergarage. Er is ook hotel in de buurt. Voor alsnog lijkt de rook richting A12 te gaan, niet richting bewoond gebied. Ons advies is wel, als je in buurt woont, sluit ramen en deuren want rook is nooit gezond."