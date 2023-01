ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vertrekt na 10 jaar uit de politiek

Segers is dan tien jaar Kamerlid geweest, waarvan zeven jaar als politiek leider. Met succes, want twee keer wist hij regeringsdeelname af te dwingen. In een brief aan de partijleden schrijft Segers dat het Kamerwerk veel van hem en zijn familie heeft gevraagd. "De Haagse politiek is een gulzig vak." Hij wil meer tijd steken in het gezin.