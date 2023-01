Externe verkenners in Leusden aan de slag om uit bestuurscrisis te komen

Die ‘goeie mensen’ werden later door de burgemeester gepresenteerd. Wilma de Boer-Leijsma, die ook al voorkwam op het lijstje waar GroenLinks-PvdA eerder mee kwam, is lid van Provinciale Staten in Utrecht en kandidaat voor een nieuwe periode in die rol. Daarnaast was ze wethouder en op dit moment raadslid in Eemnes.