Biografie over omstreden kamparts: ‘Deze zwarte bladzijde hoort bij de geschiedenis van onze stad’

Adriaan: We zijn eens samen in Den Haag in het Nationaal Archief gedoken om meer over deze man te weten komen. In eerste instantie uit pure interesse. We hebben veel over hem gevonden, maar de belangrijkste gouden greep kwam via een contact van Arjeh. Zo zijn we met een van zijn kleinzoons, Nicolaas-John uit Amerika, in contact gekomen. Via hem hebben we enorm veel documenten en beeldmateriaal in ons bezit gekregen.