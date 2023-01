Experts komen met nieuwe plannen Hessingterrein die wél aan natuureisen voldoen

De experts benadrukken dat het belangrijk is dat de kwetsbare natuur rondom de nieuw te bouwen woonwijk niet ongewenst betreden wordt door mensen of huisdieren, zoals katten of honden. Daarom is in het aangepaste plan een 8 meter brede groengordel als beschermingsgebied rondom de woonwijk opgenomen. Daarmee moet zowel de overlast door geluid en licht worden verminderd als het ongewenst betreden van de natuurgebieden worden voorkomen. In dat kader moet ook het water rondom het Hessingterrein worden gezien. De experts vinden dat dat een 'natte ecologische verbindingszone' moet worden, die onderdeel is van de natuur en niet wordt gebruikt voor recreatief gebruik.