Warme Kamers ondersteunen waar mogelijk: 'We weten dat veel mensen een klein budget hebben'

amersfoort - Met de koude dagen van de komende week in het vooruitzicht, zal het vermoedelijk weer drukker worden in de verschillende Warme Kamers van het Leger des Heils in onze regio. "Hoewel de mensen echt niet alleen voor de warmte van de verwarming komen", benadrukt Sandra van Gils, coördinator van de Warme Kamer in de wijk Kruiskamp. "Mensen komen vooral ook om samen te zijn. Even een praatje maken, gewoon even hier zijn. Of je nu een goede of een slechte dag hebt."