Bewoners explosieflat Bilthoven moeten waarschijnlijk nog weken wachten op tegemoetkoming

Bewoners van de flat, die van het ene op het andere moment hun huis kwijt waren, geven aan dat ze veel extra kosten hebben gemaakt de afgelopen maanden. Kosten die via de inboedelverzekering niet terug te vorderen zijn. “Ons hele spaargeld is er doorheen gegaan. In de flat aan de Weegschaal hadden we net het hele huis opgeknapt. In onze nieuwe woning moesten we dat weer doen. Dat krijgen we niet terug van de verzekering.”