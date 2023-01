Het is Nationale Dipdag, bij 10 graden het koude water in: 'Een gevoel van: yes, ik leef!'

Abcoude - Veel mensen moeten er niet aan denken, toch wordt het steeds populairder: zwemmen in ijskoud water. Door het hele land zijn er zwemgroepjes actief die de kou trotseren en geregeld een duik nemen in een meer, gracht of rivier in de buurt. 'Dippen' heet dat dan. Tijdens de Nationale Dipdag, die vandaag voor het eerst gehouden wordt, springen zwemmers collectief het koude water in.