FC Utrecht-opponent Go Ahead al tien duels ongeslagen: 'Dat heeft ze vertrouwen gegeven, het wordt een hele lastige tegenstander'

Of Silberbauer wijzigingen doorvoert in zijn basiself is nog niet duidelijk. "We hebben heel veel spelers en elke tegenstander is anders", zegt de Deen. "We werken niet met elf spelers, maar met een grote selectie. Het is aan mij om elke week het beste elftal op te stellen." De kans is groot dat Bas Dost, die in de bekerwedstrijd tegen Blauw Geel ontbrak vanwege blijde familie-omstandigheden., er weer bij is. "Hij is nu thuis met zijn gezin. Hij is weer vader geworden en dat is heel bijzonder. Morgen is hij weer op de club, en dan zien we wel verder."